Spielzeit 2025/26 Neue Saison der Semperoper Dresden: Von "Rigoletto" bis Stummfilm-Kino

21. März 2025, 14:48 Uhr

In Dresden hat die Semperoper am Donnerstag ihre nächste Spielzeit vorgestellt. Man hofft, damit an jüngste Publikumserfolge mit Auslastungsquoten bis zu 99 Prozent anzuknüpfen. Auf dem Programm ab September stehen neben klassischen Opern wie "Rigoletto" und "Parsifal" auch neue Opern wie "The Snow Queen", basierend auf dem Märchen "Die Schneekönigin". Im Mai soll in der Oper ein Stummfilm mit Live-Musik gezeigt werden – und mit Jörg Schüttauf als Erzähler.