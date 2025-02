Der Semperopernball feiert 2025 seinen 100. Geburtstag. Bei der Jubiläumsausgabe an diesem Freitag sollen unter anderem Grammy-Preisträger Purple Disco Machine , der Trompeter Till Brönner und Popsänger Max Giesinger auf der Bühne stehen. Durch den Abend führen - wie bereits im Vorjahr - die Schauspielerin Stephanie Stumph und ihr Kollege Tom Wlaschiha. Dem Veranstalter zufolge sollen nicht nur die 2.000 Ballgäste tanzen, sondern auch Schaulustige auf dem Vorplatz.

Zur 100. Ausgabe wird die Ballmoderatorin Stephanie Stumph ein Kleid vom ersten Opernball 1925 tragen, das die Nichte der einstigen Besitzerin dem Verein spendete. "Es passt mir auch", so die Schauspielerin. Das maßgeschneiderte Modell ist aus lachsfarbener Seide mit auffällig gestaltetem Dekolleté. Die Ballkleider für die 100 Debütantinnen wurden in diesem Jahr erstmals in einer Firma aus Sachsen angefertigt.