In den Radebeuler Weinbergen ist eine seltene Art der Wildbienen entdeckt worden. Wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mitteilte, handelt es sich um die Rote Zweizahnbiene. Zwei Exemplare seien im Weinberg unterhalb des Bismarkturmes gefunden worden. Damit wurde die Art erstmals in Sachsen nachgewiesen.

Die Biene sei extrem selten und bisher in Deutschland nur aus Brandenburg mit zwei Funden im Jahr 2020 gemeldet worden, heißt es in einer Mitteilung des BUND. Da die Tierart eigentlich in Tschechien heimisch ist, vermuteten die Autoren damals eine Ausbreitung entlang der Flussläufe von Elbe und Oder-Neiße. Das scheine sich mit dem Fund in Radebeul nun zu bestätigen. Die Ausbreitung der Wildbiene nach Norden steht laut BUND vermutlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel.