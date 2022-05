Die Polizei in Dresden hat im Zusammenhang mit zwei Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Behörde mitteilte, steht der Mann im Verdacht, am 29. April zwei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren in einem Park an der Straße Am Hohen Stein angesprochen und eines von ihnen geküsst zu haben. Zudem ordnen die Ermittler dem 29-Jährigen eine weitere Tat zu, die sich am 2. Mai ereignet hat. An dem Tag hat ein Mann einen elfjährigen Jungen auf der Schleiermacherstraße angesprochen und das Kind unsittlich berührt.