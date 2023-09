Die Sicherheitslage in der Dresdner Innenstadt bleibt trotz verstärkter Polizeipräsenz angespannt. Polizeipräsident Lutz Rodig sagte am Donnerstag: "Unsere Anstrengungen haben nicht zu einer spürbaren Verbesserung der Sicherheitslage in der Innenstadt geführt." Die Täter würden sich zwischenzeitlich auf das Agieren der Polizei einstellen. "Gerade dieser Umstand macht eine neuerliche Anpassung unseres Einsatzkonzeptes erforderlich", kündigte Rodig an.