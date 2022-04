In Sachsen gibt es aktuell rund 3.200 Sirenen, die regional sehr unterschiedlich verteilt sind. So gibt es in Dresden 212 Sirenen, in Leipzig keine einzige. Um das Sirenennetz weiter auszubauen, hat das Kabinett im August 2021 entschieden, sich am Förderprogramm des Bundes zum Ausbau des Sirenen-Netzes in Sachsen zu beteiligen. Die entsprechende Richtlinie Sirenenförderung wurde im Dezember 2021 veröffentlicht. 3,4 Millionen Euro stehen dafür aus Bundesmitteln zur Verfügung. Mit dem Förderprogramm reagiert der Bund auf die Unwetterkatastrophen in Westdeutschland und die Pannen beim bundesweiten Probealarm.