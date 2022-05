In Dresden und Leipzig haben am Montag mehrere Klimaschützer gegen den Autoverkehr protestiert. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, hatten sich am Morgen kurz nach 7 Uhr die Anhänger der Protestgruppe "Letzte Generation" auf die Hansastraße in Dresden kurz vor dem Neustädter Bahnhof begeben. Drei Männer im Alter von 22, 24 und 40 Jahren und eine Jugendliche blockierten die Fahrbahn in Richtung Stadtzentrum.