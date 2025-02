Ernst-Rietschel-Kunstpreis Der Ernst-Rietschel-Kunstpreis für Skulptur wird seit 1991 alle zwei Jahre vergeben. Er erinnert an den sächsischen Künstler Ernst Rietschel (1804–1861), der zu den bedeutendsten deutschen Bildhauern des Spätklassizismus gehört. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung ging 2024 an Iman Issa. Die Jury betonte, dass Iman Issa als eine der wichtigsten in Deutschland lebenden Künstlerinnen gilt und sie in ihrem Werk die politische Ästhetik unterschiedlicher Gegenwarten verhandelt.

So verweisen vier ovale Objekte aus der Serie "Proxies, with a Life of Their Own" auf Persönlichkeiten, wie Hannah Ahrend oder Georges Henein. Doch auf der klaren, glatten Oberfläche ist von Ähnlichkeit keine Spur. Erst der Zusammenhang macht eine Geschichte daraus.

Als Künstlerin hat Iman Issa schon viele verschiedene Kulturen kennengelernt und damit die Wandelbarkeit von Zeichen und Ausdrucksformen verinnerlicht. In Kairo geboren ging sie mit 18 Jahren in die USA. Nach einer Zeit in New York lebt sie inzwischen in Berlin. Und pendelt nach Wien, wo die 45-Jährige eine Professur für Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste hat. In vielerlei Hinsicht kein einfacher Ort zum Leben, sagt sie.