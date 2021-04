Am Donnerstag, 21. April, wird in der Moskauer Tretjakow-Galerie die Ausstellung "Träume von Freiheit. Romantik in Russland und Deutschland" eröffnet. Mehr als 300 Meisterwerke aus beiden Ländern werden erstmals gemeinsam und mit Bezug aufeinander gezeigt. Vier Jahre lang wurde die Schau vorbereitet. Die vom US-Architekten Daniel Libeskind gestaltete Ausstellung bringt "die Kunst der Romantik aus beiden Ländern in einen Austausch, wie er bislang noch nicht unternommen wurde", wirbt die SKD. Die Schau soll ab Oktober im Albertinum Dresden zu sehen sein.

Im Mittelpunkt stehen neben russischen Meisterwerken, die in Deutschland weniger bekannt sind, auch Gemälde von Carl Gustav Carus und Caspar David Friedrich. Der war, so Marion Ackermann, in Russland bereits "ein Superstar", noch lange bevor in deutschen Landen seine Qualität erkannt wurde und die Künstler nach Dresden gepilgert sind, um ihn dort zu besuchen". Im 19. Jahrhundert habe es insgesamt ein großes Interesse an der russischen Kultur gegeben. Die Ausstellung zeige zudem, dass die zentralen Aspekte der Romantik hierzulande und in Russland gleich seien: das Individuum, die Seelen in Porträts, auch Ironie, politische Aspekte und Gebrochenheit, die als Vorbote der Moderne gewertet werde.