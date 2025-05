Blickfang im Lipsiusbau, in dem die Ausstellung ihren Platz gefunden hat, ist eine Art Kapelle, in der erstmals handschriftliche Partituren von Arvo Pärt außerhalb von Estland gezeigt werden. Es sind nicht nur musikalisch, sondern auch grafisch faszinierende Meisterwerke. Die erste von zwölf so genannten Begegnungen in der Schau, in der die Sammlungen aus Dresden und Tallinn vom Mittelalter bis in die Gegenwart gespiegelt werden.