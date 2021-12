Der Weltcup am Elbufer findet zum nunmehr fünften Mal statt, nach Ende dieser Auflage ist allerdings vorerst Schluss. Der Langlauf-Weltcup in Dresden am 18. und 19. Dezember wird vorerst der letzte dort sein. Wie die Veranstalter im Oktober mitteilten, endet der Vertrag des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit dem Weltverband Fis zum Veranstaltungsort Dresden mit den Wettbewerben im Sprint und Teamsprint. Ob es künftig weitere Weltcups in der am Elbufer geben wird, ist offen. In der Saison 2022/2023 gehört Dresden nicht zu den Veranstaltungsorten.