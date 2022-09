Dass im Freistaat noch vergleichsweise wenige solcher Flächen für Solarenergie genutzt werden, verdeutlichte Andreas Heinz (CDU) in der Debatte im Sächsischen Landtag. Von 6.185 Gigawattstunden erzeugten Photovoltaik-Strom in Sachsen würden lediglich 377 Megawattstunden auf Gebäuden des Freistaates erzeugt.

Wesentliche Bestandteile des Antrags der Regierungskoalition seien eine Potenzialanalyse sowie ein Leitfaden für denkmalgeschützte Gebäude. Mit einer Potenzialanalyse sollen Flächen für die Solarstrom-Erzeugung definiert werden, erklärte Heinz. Zusätzlich solle durch einen Leitfaden eine Orientierungsgrundlage für Behörden und Kommunen erarbeitet werden, um Denkmal- und Klimaschutz in Einklang miteinander zu bringen.

Für Marco Böhme (Linke) trägt vor allem die CDU die Schuld am schlechten Abschneiden von Sachsen bei den erneuerbaren Energien. Der energiepolitische Sprecher der Linken sprach am Mittwoch im Landtag von einem "Skandal", weil der Freistaat in den vergangenen Jahren potenzielle Flächen für Solaranlagen weder analysiert noch genutzt habe.