Das Unternehmen Solarwatt in Dresden streicht bei seiner Umstrukturierung deutlich mehr Arbeitsplätzte als ursprünglich angekündigt. Demnach bleiben von weltweit 850 Stellen nur 350 erhalten, teilte das Unternehmen in Dresden mit. "Wir mussten tiefer einschneiden, als wir uns das Mitte des Jahres noch vorgestellt hatten", sagte Geschäftsführer Benjamin Frank in Dresden.