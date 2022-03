Im Schauspielhaus Dresden hat am Sonntag ein Solidaritätskonzert für die Menschen in der Ukraine stattgefunden. Dazu hatten ukrainische Künstlerinnen und Künstler und die "Initiative für ein weltoffenes Dresden" eingeladen. Die Erlöse dieses "Konzerts für den Frieden" wollen die Initiatoren an die Dresdner Hilfsorganisation "Arche Nova – Initiative für Menschen in Not" spenden. Arche Nova verteilt über Partnerorganisationen in der Kriegsregion lebensnotwendige Hilfsgüter.