An diesem Sonntag ist dann mit der Freibad-Saison aber endgültig Schluss. "Das ist definitiv der letzte Tag. Unsere Mitarbeiter werden wieder in den Schwimmhallen benötigt. Deshalb müssen wir den Freibädern leider ade sagen", erklärte Matthias Waurick, der aufgrund des regnerischen Wetters auf eine besucherarme Saison zurückblickt. Auch die nächsten drei Tage werden daran nichts mehr ändern. "Die drei Tage retten nichts mehr." Man wolle lediglich etwas für die Bevölkerung tun und ein Zeichen senden, dass man noch da sei, so Waurick.