Vorfreude Bäckerei in Dresden feiert im Sommer schon Weihnachten

Hauptinhalt

30 Grad im Schatten, aber die Gedanken schweifen zum Weihnachtsfest ab? In einem halben Jahr ist es wieder soweit. Den Glühwein zur Einstimmung gab es am Freitag trotz Hitze schon mal in Dresden. Was manchem als Vorboten eines Hitzschlags vorkommen könnte, ist der Werbegag einer Bäckerei in Dresden. Sie hat den Johannistag am 24. Juni zum Anlass genommen, sich langsam auf den Advent einzustimmen.