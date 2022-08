Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sagte dazu: "Die Anpassung an den Klimawandel ist ein wichtiges Anliegen. Der Hitzeschutz gehört zweifelsfrei dazu. Letztlich spüren wir ja, dass die Sommer immer heißer und trockener werden. Allein in die Renaturierung verschiedener Flussläufe und Bäche in der Stadt sind in den vergangenen Jahren Millionen Euro investiert worden." Derzeit erarbeite die Stadt das Klimawandelanpassungsprojekt. Die dafür notwendigen Ressourcen würden Teil der Haushaltsdebatte. "Sobald die gemeinsamen Ziele mit dem Stadtrat klar sind, sprechen wir auch über die notwendigen Ressourcen", so Hilbert. "Mein Ziel ist es, bis zum Jahresende die Ziele und die notwendigen Ressourcen zu klären."