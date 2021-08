Am Eingang lassen wir unsere mitgebrachten Gefäße wiegen, dann geht es erst mal direkt auf die Hüpfburg. So früh am Vormittag ist sie noch etwas nass vom Tau der Nacht, aber das kann kleine Entdecker natürlich nicht schocken. Wann hat man schließlich so eine Hüpfburg schon mal für sich allein? Also wird erst mal ausgiebig getestet, was der Kasten so her gibt. Mama macht sich in der Zwischenzeit schlau, welchen Weg wir einschlagen müssen, um an die begehrten Rosengewächse zu kommen. Ich beobachte währenddessen, wie sich die Hühner im kleinen Holzpferch nebenan lautstark um die Reste eines toten Frosches balgen. Ach Dresden, du überraschst mich immer wieder.