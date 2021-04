In Dresden ist mit dem Neubau des "Zentrums für Seelische Gesundheit" am Uniklinikum begonnen worden. Es soll neben der Psychiatrie auch ein Zentrum für gesundes Altern, das Institut für klinische Chemie, das Institut für Mikrobiologie und Virologie sowie Labore aufnehmen. Es ist die erste Einrichtung dieser Art in Sachsen. Nach Angaben von Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Universitätsklinikums, bietet der Neubau "hervorragende Möglichkeiten, um die Patientenversorgung in verschiedenen Bereichen weiter ausbauen und deutlich verbessern zu können".

Kretschmer dankte auch den Medizinern für ihren Einsatz in der Corona- Pandemie. Sie hätten in den vergangenen vierzehn Monaten Beispielloses geleistet. Man wäre nicht so durch diese Zeit gekommen, wenn es nicht die vielen Menschen gegeben hätte, die sich über ihre eigentliche Arbeit hinaus so engagierten. Im letzten Drittel der Pandemie sei es nun am wichtigsten, die Kraft - auch die psychische Kraft - nicht zu verlieren.