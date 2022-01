Böhmermann hatte vor einigen Wochen in seinem Podcast zu einer Spendenaktion aufgerufen. Insgesamt waren rund 1.280.000 Euro zusammengekommen. Das Geld geht an vier Einrichtungen, einen Teil bekommt das Uniklinikum Dresden.

Die Spende an das Dresdner Uniklinikum ist stellvertretend für alle Krankenhäuser die wegen Corona am Limit arbeiten. Bildrechte: imago images/Max Stein

"Wir waren überrascht und hocherfreut, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz die Stiftung Hochschulmedizin für die Aktion ausgewählt haben", schreibt die Klinik in einer Stellungnahme. "Doch was dann folgte, machte uns sprachlos", heißt es weiter. Die Spendenbereitschaft von so vielen Menschen aus ganz Deutschland habe die Uniklinik überwältigt - und soll so eingesetzt werden: