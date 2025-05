Der Brief hatte Erfolg - teilweise. Denn die Unfallentschädigungen, die in einem solchen Fall ausgezahlt werden, sollen deutlich erhöht werden. Allerdings soll nicht-verheirateten Partnerinnen und Partnern auch künfitg keine Entschädigung zustehen. In einem Fall wie dem von Maximilian Stoppa bekäme also auch in Zukunft die hinterbliebene Partnerin kein Geld.