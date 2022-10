Um Geld zu sammeln für die neue Inneneinrichtung der Dresdner Musikschule "Goldenes Lamm", haben am Montag 170 Musikfans ihre Instrumente gegen Turnschuhe getauscht . Pro gelaufener 400-Meter-Runde haben Sponsorinnen und Sponsoren einen Betrag ihrer Wahl gezahlt. Gelaufen wurde eine Stunde. Gemeinsam haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer fast 3.450 Runden geschafft - immerhin knapp 1.378 Kilometer. Die Jüngsten waren gerade mal drei Jahre alt, die älteste Teilnehmerin 75. Zusammengekommen sind so laut Caroline Scheufler, Leiterin des Musikschulbüros, mindestens 43.000 Euro.

Die genaue Spendenhöhe dürfte noch weitaus höher liegen, ist sich Scheufler sicher. Denn nachdem die offizielle Anmeldefrist bereits Ende September abgelaufen war, meldeten sich am Veranstaltungstag auf den letzten Drücker noch 50 zusätzliche Läuferinnen und Läufer an - trotz unsicherer Wetterlage. Ihre erlaufenen Spendenbeträge können erst in den kommenden Tagen berechnet werden.