Kraftfahrer, die in den kommenden Stunden eine Autofahrt auf der A17 geplant haben, sollten ihre Route genau planen. Wegen einer Tunnelwäsche der Tunnel Coschütz, Dölzschen und Altfranken ist die Autobahn zwischen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, wie der MDR Verkehrsdienst meldet. Die Sperrung beginne am Sonnabendabend um 20 Uhr und dauere bis Sonntag 14 Uhr.

Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich