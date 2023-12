Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Ottendorf und Hermsdorf ist die Autobahn Richtung Dresden am Freitag Morgen zeitweise gesperrt. Der Verkehr staut sich etwa fünf Kilometer. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, waren ein LKW und ein PKW in den Unfall verwickelt. Der PKW sei dabei bei in die Leitplanke gefahren. Eine Person wurde schwer verletzt.