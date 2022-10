Bauarbeiten Carolabrücke in Dresden in einer Richtung gesperrt

Die Carolabrücke in Dresden muss saniert werden. Dafür wird die Elbequerung am Wochenende in Fahrtrichtung Altstadt für den Autoverkehr ab Freitagabend 20 Uhr bis zum Montag 5 Uhr gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, erneuert eine Baufirma den kompletten Fahrbahnbelag. Auch werde die Brückendichtung und Brückenentwässerung saniert und die Beleuchtung ausgewechselt. Die Gesamtkosten der Instandsetzung betragen rund 3,5 Millionen Euro.