Das 25. Sportfest gehörloser Menschen in Deutschland findet vom 26. bis 28. August in Dresden statt (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Rund 1.000 gehörlose Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland treffen sich ab Donnerstagnachmittag in Dresden. Das Sportfest beginnt offiziell um 16 Uhr. Mit der Eröffnung feiern die Teilnehmenden zugleich das 25. Jubiläum dieses Festes. Sie messen ihre Leistungen bei Wettbewerben in 18 Sportarten, darunter in der Leichtathletik, bei verschiedenen Ballsportarten, aber auch im Motorsport, Dart und beim Schwimmen. Neun Austragungsstätten stehen ihnen bis zum Sonnabend in Dresden offen.