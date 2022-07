Weil die Bundesregierung die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat, wollten die Sportstätten ihren Teil zum Energiesparen beitragen und haben die Vereine in einem Schreiben aufgefordert, verschiedene Sparmaßnahmen umzusetzen (Das Schreiben liegt MDR SACHSEN vor). Dazu gehört unter anderen die Abschaltung der Warmwasseraufbereitung und des Flutlichts in den kommunalen Sportstätten bis zum 30. September. Auch die Betriebszeiten der Eishalle sollten verkürzt werden. Der Dresdner Torwart-Trainer Enrico Kuntke hat über den Brief des Sportstätten-Amtes in sozialen Netzwerken seinem Ärger Luft gemacht.