Die Stadt Dresden spart angesichts der angespannten Haushaltslage bei den städtischen Springbrunnen. Ein Großteil der 99 kommunalen Wasserspiele gehe in diesem Jahr nicht in Betrieb, wie die Stadtverwaltung mitteilte. So bleiben beispielsweise die markanten Springbrunnen am Albertplatz in der Dresdner Neustadt - "Stille Wasser" und "Stürmische Wogen" - in diesem Jahr trocken. Man sei gezwungen, Prioritäten zu setzen. Das zur Verfügung stehende Geld werde für die städtischen Spielplätze und Bäume benötigt. Wie Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) MDR SACHSEN sagte, werde dabei eine sechsstellige Summe eingespart.