Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen drei Männer im Alter zwischen 39 und 42 Jahren Anklage am Landgericht erhoben. Die Beschuldigten müssen sich wegen schwerem Bandendiebstahl in bis zu 40 Fällen verantworten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Landgericht Dresden muss jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.

Den Polen wird vorgeworfen, zwischen August 2018 und Juni 2019 Kraftfahrzeuge verschiedener Marken in Bautzen, Berlin, Dresden, Hannover, Hoyerswerda, Niesky und Spremberg gestohlen zu haben. Die Autos seien daraufhin nach Polen überführt und dort, in Teile zerlegt, verkauft worden.

Gegen einen weiteren 45-jährigen Mann werden die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in zehn Fällen in einem gesonderten Verfahren geführt, so die Staatsanwaltschaft. Er befände sich zurzeit noch in Auslieferungshaft und soll nach der Auslieferung angeklagt werden.