Mehrere Jahre nach verschiedenen Betrügereien haben Ermittler einen Verdächtigen gefasst und angeklagt. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilte , werden dem 36-Jährigen Reisebuchungen und Warenbestellungen vorgeworfen, die er nicht bezahlt haben soll. Unter anderem geht es um eine Getränkegroßbestellung im Wert von mehr als 100.000 Euro bei einem Händler aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach sowie eine Obst- und Gemüselieferung über 60.000 Euro bei einem Dresdner Händler. Die Bestellungen erfolgten den Angaben zufolge für einen Döner-Imbiss in Dresden-Striesen, den der Beschuldigte zu dieser Zeit geführt hatte.

Der Mann soll ferner diverse Reise- und Hotelbuchungen getätigt und nicht bezahlt haben. So soll er beispielsweise Kosten für Flüge von der Schweiz in die Türkei, einen Pauschalurlaub in Bulgarien für eine andere Person und Hotelauftenthalte in Dresden, München und Berlin nicht beglichen haben. Er buchte die Reiseangebote laut Staatsanwaltschaft unter Angabe falscher Personalien. Alle gebuchten Leistungen seien in Anspruch genommen worden, hieß es von den Ermittlern.