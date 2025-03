Nach Angaben der Polizei wurde der Verdächtige am Dienstag in Dresden festgenommen und dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt. Zeitgleich habe die Polizei Wohnungen in Dresden und Kiel durchsucht. Dabei habe man verschiedene Beweismittel sichergestellt. Nun werde untersucht, ob der Beschuldigte Mittäter oder Gehilfen hatte, hieß es.