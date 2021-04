Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden haben am Dienstagvormittag 34 Wohnungen in den Stadtgebieten von Dresden, Meißen und Pirna durchsucht. Die Wohnungen gehören laut den Behörden zu 25 Leuten, gegen die Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie laufen. Bei den Durchsuchungen seien 78 Handys, 54 Computer und mehrere hundert Speichermedien sichergestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, gibt es aktuell 30 Verfahren wegen Kinderpornografie in Dresden und Umgebung.