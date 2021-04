Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden ist ein 55-Jähriger am Donnerstag durch das Amtsgericht Dresden in einem beschleunigten Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss 60 Tagessätzen zu je 15 Euro zahlen, also insgesamt 900 Euro. Der Deutsche soll in einem Interview suggeriert haben, Polzisten erschießen zu wollen.



Laut Staatsanwaltschaft hat der Verurteilte in den Nachmittagsstunden des 13. März an einer Demonstration gegen die durch Bundes- und Landesregierungen verfügten Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf dem Altmarkt in Dresden teilgenommen haben. Die Versammlungsbehörde hatte die Versammlung wegen fehlenden Infektionsschutzes zuvor untersagt.