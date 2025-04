Kommende Spielzeit Staatsschauspiel Dresden: 20 Premieren und Rainald Grebe zu Gast

Hauptinhalt

10. April 2025, 19:26 Uhr

Das Staatsschauspiel Dresden hat am Donnerstag seine Pläne für die Spielzeit 2025/2026 vorgestellt. Mit 20 Premieren hält das Theater trotz Sparzwang an einem vielfältigen Programm fest. Intendant Joachim Klement kündigte eine "unterhaltsame, inspirierende und herausfordernde" Spielzeit an. Unter den acht Uraufführungen ist auch Rainald Grebes Hommage an Tanzlegende Gret Palucca. Für das europäische Festival für junge Regie Fast Forward könnte es allerdings die letzte Spielzeit sein.