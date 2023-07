Der Italiener Daniele Gatti wird Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Gatti soll sein Amt an der Dresdner Semperoper am 1. August 2024 antreten, wie das sächsische Kulturministerium am Mittwoch mitteilte. Ein entsprechender Vertrag sei zuvor in Dresden unterzeichnet worden.

Gatti wurde 1961 in Mailand geboren und studierte in seiner Heimatstadt Komposition und Dirigieren. Seit 2022 ist er Chefdirigent an der Oper in Florenz. Zuvor war er unter anderem musikalischer Direktor des Opernhauses in Rom. In Dresden ist er durchaus bekannt. Seit 2000 ist er regelmäßig mit der Dresdner Staatskapelle als Gastdirigent aufgetreten.