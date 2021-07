Der Spitzenbeamte Uwe Gaul wurde vorzeitig in den Ruhestand versetzt. In einer E-Mail teilte er gegen seine vorgesetzte Ministerin Petra Köpping aus. Die wiederum soll mit seiner Arbeitsleistung unzufrieden gewesen sein.

Der sächsische Staatssekretär Uwe Gaul hat seiner Partei, der SPD, den Rücken gekehrt und wird in den Ruhestand versetzt. "Wir bedauern sehr, dass es offenbar aufgrund von persönlichen Verletzungen zum Ende seiner Tätigkeit und zum Parteiaustritt gekommen ist", teilte SPD-Fraktionschef Dirk Panter am Freitag mit.

In einer Abschiedsmail, aus der unter anderem die "Leipziger Volkszeitung" zitiert, kritisierte Gaul Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und SPD-Chef Martin Dulig scharf. Köpping sei es nicht gelungen, in ihrem Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt einen Zusammenhalt zu schaffen, so Gaul. Er selbst habe mehr als vier Monate nicht mit der Ministerin gesprochen. Der 58 Jahre alte Gaul trat nach 25 Jahren Zugehörigkeit auch aus der SPD aus. "Wenn sich die SPD durch Minister vertreten lässt, denen aus meiner Sicht der Mensch und auch die sozialdemokratischen Grundwerte nahezu egal zu sein scheinen, dann bleibt für mich nur die Konsequenz, einen Schlussstrich zu ziehen", wird der Spitzenbeamte zitiert. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Panter betonte hingegen, die Fraktion werde weiter mit den "überzeugten und überzeugenden SPD-Ministern Petra Köpping und Martin Dulig mit aller Kraft für ein soziales Sachsen kämpfen".

Immer wieder war während der Corona-Krise in Medien darüber diskutiert worden, ob das Personal in der zweiten Reihe hinter Sozialministerin Köpping das richtige fürs Krisenmanagement ist. Vor allem über Gauls Arbeitsleistung soll es viel Unzufriedenheit gegeben haben. Die "Freie Presse" berichtete im Mai, dass sich Gaul zwei Monate zuvor schon krank gemeldet habe, nachdem seine Personalie zur Debatte stand und Ruhestandsgerüchte aufkamen.

An diesem Wochenende treffen sich Sachsens Sozialdemokraten zum "Arbeits- und Aufmunterungsparteitag" in Leipzig, wie es der Noch-Landesvorsitzende Martin Dulig diese Woche ankündigte. Wegen der Corona-Krise musste das Treffen mehrfach verschoben werden. Und auch Dulig hatte vor drei Wochen für Aufsehen gesorgt , nachdem er überraschend mitteilte, nach zwölf Jahren nicht mehr für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren zu wollen.

Rund 140 Anträge stehen auf dem Landesparteitag am Wochenende im Westbad zur Diskussion. Dabei soll auch der Weg für eine Doppelspitze im Herbst frei gemacht werden - mit mindestens einer Frau an der Spitze. Dafür will die sächsische SPD ihr Statut ändern, kündigte die Partei an.