In Dresden sind die beiden ersten Stadtbahnen der neuen Generation Betrieb genommen worden. Mit einigen Monaten Verspätung haben die neuen Züge nun ihre Zulassung erhalten, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten. Seit dem Wochenende ist eine Bahn planmäßig täglich auf der Linie 2 unterwegs, der zweite Zug wird für Ausbildungsfahrten genutzt. Ein DVB-Sprecher sagte, es könne auch sein, dass an einzelnen Tagen noch Nacharbeiten in der Werkstatt nötig seien. Zugleich wurde eine neue Trasse auf der Berthold-Haupt-Straße in Betrieb genommen, die nach Hochwasserschäden 2013 grundlegend saniert wurde.

Nach und nach werden immer mehr neue Stadtbahnen nach Dresden geliefert. (Archivbild) Bildrechte: xcitepress