Seine Kritik beziehe sich darauf, was ein solches Einkaufszentrum für das gesamte Handelssystem einer Stadt bedeute und ob es der Innenstadt schade. "Es schadet der Prager Straße", ist Maier überzeugt. Die Prager Straße war über Jahrzehnte hinweg der Inbegriff für Einkaufsstraßen in Dresden. Tatsächlich sagte eine Kundin zur Neueröffnung am Montag in Nickern: "Ich muss jetzt nicht mehr in die Stadt fahren. Wenn ich was möchte, gehe ich hier her."