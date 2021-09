Tino Piontek alias Purple Disco Machine wird dieses Jahr zum Finale des Dresdner Stadtfestes Canaletto auftreten. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird der 41-Jährige Dresdner am 3. Oktober gegen 20:30 Uhr "den Theaterplatz in eine Tanzfläche verwandeln." Nach einer einjährigen Pause soll das Stadtfest dieses Jahr unter Hygieneauflagen vom 1. bis zum 3. Oktober stattfinden.