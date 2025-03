Dresden kann in den kommenden Jahren bis zu 220 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. Der Stadtrat hat am Montagabend eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen. Die Kredite sollen ab 2027 in notwendige Investitionen in die städtische Infrastruktur fließen. Dazu wird laut Stadt ein Brückenfonds eingerichtet.