Am Ende ist ein Kompromiss herausgekommen: Der Dresdner Stadtrat hat sich nach längerer, heftiger Diskussion auf eine Erhöhung der Parkgebühren geeinigt. Sie sollen voraussichtlich ab Juni gelten, mit Ausnahme der Altstadt. Autofahrer in Zone 1 zahlen dann für eine Stunde Parken 2,40 Euro - statt bisher 1,50 Euro. Die Tagesgebühr verdoppelt sich auf 12 Euro. Die erhöhte Parkgebühr gilt künftig auch für die Äußere Neustadt, die dann zur Parkzone 1 gehört.

Autofahrer in der Altstadt bekommen zunächst eine Schonfrist, die höheren Gebühren sollen dort erst ab 1. November fällig werden - mit Rücksicht auf den Innenstadt-Einzelhandel, der in den nächsten Monaten wieder möglichst viele Kunden empfangen soll. In der Altstadt werden Parkgebühren auf öffentlichen Plätzen bis 20 Uhr erhoben, in der Äußeren Neustadt bis 24 Uhr. Insgesamt gibt es drei Parkzonen in Dresden.