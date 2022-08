Die Obstbauern in Sachsen beginnen in dieser Woche mit der Apfelernte. Auf dem Obsthof Görnitz in Coswig bei Dresden gab es am Montag den offiziellen Start. Der Ertrag fällt geringer aus als erwartet, wie der Landesverband "Sächsisches Obst" e.V. mitteilte. Die Gründe für den Rückgang sind die Trockenheit und starke Sonneneinstrahlung, sogenannter Sonnenbrand, im Sommer, sagte Landesgeschäftsführer Udo Jentzsch.