Auf der A17 bei Dresden hat es am Freitagmorgen einen Unfall mit einem Lkw im Autobahntunnel Dölzschen gegeben. Laut Autobahnpolizei bleibt dort die Strecke in Richtung Prag zwischen den Abfahrten Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr staut sich derzeit bis zum Dreieck Dresden-West. Auch in der Dresdner Südvorstadt stockt der Verkehr sowie auf der B173 bei Herzogswalde.