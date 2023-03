Auf der A17 bei Dresden hatte es am Freitagmorgen einen Unfall mit einem Lkw im Autobahntunnel Dölzschen gegeben. Die Strecke in Richtung Prag musste zwischen den Abfahrten Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt mehrere Stunden gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnte der Verkehr einspurig rollen, dann war der Tunnel Richtung Prag wieder dicht. Der Verkehr staute sich bis zum Dreieck Dresden-West sowie in der Dresdner Innenstadt und auf der B173.