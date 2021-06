Nach einem Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 4 auf Höhe der Raststätte Dresdner Tor hat sich am Dienstagvormittag der Verkehr auf bis zu 13 Kilometern Länge gestaut. Gegen 7:50 Uhr waren in Fahrtrichtung Chemnitz/Frankfurt/Main drei Lkw und ein Auto am Ende eines Staus aufeinander gefahren. Laut Autobahnpolizei Dresden gab es dabei keine Verletzten, aber Probleme für den Verkehr.