Wegen Lösch- und Bergungsarbeiten ist seit dem Morgen die A14 in Richtung Dresden zwischen Mutzschen und Leisnig gesperrt. Laut Polizei sind vor allem die Löscharbeiten "sehr zeitaufwändig". Gegen 7:20 Uhr war ein Sattelanhänger, der mit Spanplatten voll beladen war, in Brand geraten. Die Platten mussten einzeln gelöscht werden. Wie lange die Vollsperrung in Richtung Dresden dauern wird, ist derzeit unklar, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN.