Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Trauerstaatsakt für den verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf teilnehmen. Laut Bundespräsidialamt ist auch eine Ansprache Steinmeiers geplant. Der Trauerakt soll am 3. September in der Dresdner Frauenkirche stattfinden.