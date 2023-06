Es folgten viele Termine mit der Friedhofsverwaltung: erst Standortbesichtigungen, dann wurde ein Konzept erarbeitDie Verwaltung sei auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Amt für Kultur- und Denkmalschutz in Kontakt getreten. "Hier haben alle am gleichen Strang gezogen", freut sich Harmjanz.

Während bei einer herkömmlichen Erd- oder Urnenbestattung die Ruhezeiten in Dresden bei 20 Jahren liegen, bevor das Grab für die nächste Runde genutzt werden darf, denkt Corte Harmjanz größer: "Wir denken in längeren Zeitabschnitten, eigentlich sogar in Jahrhunderten." Daher sei der Plan, eine Stiftung zu gründen, die den Auftrag hat, das Mausoleum zu bewahren und zu erhalten. In der Stiftung sei "genügend Substanz", sagt er mit fröhlichen Blick. Außerdem solle die Stiftung den Denkmalschutz in Sachsen befördern.