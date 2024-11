Am Montag sind in der Ballsportarena in Dresden die "Sterne des Sports in Silber" vergeben worden. Dabei wurden sechs Sportvereine aus Sachsen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Wie die Organisatoren mitteilten, sind die Gewinnervereine Cheer & Dance aus Waldheim, der Pferdehof Maaß aus Reichenbach, die Lebenshilfe in Oschatz, der VfB Eilenburg, der Trainingsverein Leichtathletik Freiberg sowie der SV Triebel. Den ersten Platz sicherte sich Cheer & Dance aus Waldheim.