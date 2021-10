Wie das Stadion zu seinem Namen kam Am 21. Juni 1949 erhält das Stadion seinen heutigen Namen nach dem Arbeitersportler und KPD-Funktionär Heinz Steyer. Er wurde 1944 als Antifaschist von den Nazis hingerichtet. In diesem Zuge wird ein Obelisk zu seinem Gedenken am Zugang der Steintribüne platziert. (Stadtverwaltung Dresden)